Україну сьогодні накриють снігопади та дощі, у всіх регіонах потепліє (карта)

На півдні температура підніметься до +12°.

В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 лютого, практично по всій Україні пройдуть снігопади і дощі, на півдні до +12°.

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На сході без опадів, температура до +4°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +12°.

На заході України в четвер пройдуть снігопади. Температура до +2°.

У північних областях також пройде сніг. Температура до +1°. У центрі місцями пройдуть дощі і сніг, температура до +4°.

Прогноз на 8 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 8 лютого сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими.

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