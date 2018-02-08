Україну сьогодні накриють снігопади та дощі, у всіх регіонах потепліє (карта)

08:08, 8 лютого 2018
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На півдні температура підніметься до +12°.

В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН
В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 лютого, практично по всій Україні пройдуть снігопади і дощі, на півдні до +12°.

Укргідрометцентр попереджає про різку зміну погоди: очікуються дощі, сніг та сильний вітер

На сході без опадів, температура до +4°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +12°.

На заході України в четвер пройдуть снігопади. Температура до +2°.

У північних областях також пройде сніг. Температура до +1°. У центрі місцями пройдуть дощі і сніг, температура до +4°.

Прогноз на 8 лютого / УНІАН
Прогноз на 8 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 8 лютого сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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