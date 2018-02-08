У Києві сьогодні пройде сильний сніг, температура до +1°

08:30, 8 лютого 2018
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Увечері температура опуститься до 0°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 лютого в Києві пройде сніг, температура до +1°.

Укргідрометцентр попереджає про різку зміну погоди: очікуються дощі, сніг та сильний вітер

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер східний та південно-західний, до 5,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:24, а зайде о 17:00.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 лютого, практично по всій Україні пройдуть снігопади і дощі, на півдні до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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