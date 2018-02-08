До України сунуть сильні снігопади та дощі

09:32, 8 лютого 2018
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На заході та півночі країни очікується ожеледиця.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 8 лютого, у багатьох регіонах України очікуються снігопади та дощі.

Україну сьогодні накриють снігопади та дощі, у всіх регіонах потепліє (карта)

За інформацією Українського гідрометцентру, вдень на заході та півночі країни місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях місцями сильні мокрий сніг та дощ, на Одещині і Миколаївщині місцями сильний дощ.

Нагадаємо, 8 лютого в Києві пройде сніг, температура до +1°.

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