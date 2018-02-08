До України сунуть сильні снігопади та дощі

На заході та півночі країни очікується ожеледиця.

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Сьогодні, 8 лютого, у багатьох регіонах України очікуються снігопади та дощі.

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За інформацією Українського гідрометцентру, вдень на заході та півночі країни місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях місцями сильні мокрий сніг та дощ, на Одещині і Миколаївщині місцями сильний дощ.

Нагадаємо, 8 лютого в Києві пройде сніг, температура до +1°.