У Франції від холодів страждають безхатченки

10:44, 8 лютого 2018
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Мерії декількох паризьких округів впустили бездомних на час морозів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через холодну погоду в центрах для бездомних у восьми департаментах регіону Іль-де-Франс (Франція) за останні дні було створено понад шістсот нових місць, однак їх все ще недостатньо.

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"Звичайно, снігопади викликають у нас велике занепокоєння. На вулиці живе дуже багато людей. Ми повинні надати їм місця у притулках. Ситуація небезпечна. Ці люди можуть померти", - цитує мера Парижа Анну Ідальго Euronews.

Два дні тому в Іль-де-Франс запустили план "Великі холоди", згідно з яким мерії декількох паризьких округів відкрили свої двері бездомним на час морозів.

Очікується, що в Парижі температура буде опускатися нижче нуля у нічний час щонайменше до 10 лютого.

Нагадаємо, потужний снігопад у столиці Франції Парижі та регіоні Іль-де-Франс призвів до хаосу на автошляхах і в залізничному сполученні.

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