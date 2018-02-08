Інформації про потерпілих і руйнування наразі не надходило.

У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 8 лютого, у Перу стався землетрус магнітудою 4,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 50 км на південний схід від міста Тарата. Осередок землетрусу залягав на глибині 138,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у середу, 7 лютого, о 23:21 за місцевим часом на острові Тайвань, який знаходиться в 150 кілометрах від Китаю, сталося вже шосте за останні 24 години землетрус.