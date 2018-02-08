У Перу стався землетрус магнітудою 4,5

11:43, 8 лютого 2018
35
0

Інформації про потерпілих і руйнування наразі не надходило.

У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 8 лютого, у Перу стався землетрус магнітудою 4,5.

У результаті землетрусу та Тайвані загинули чотири людини

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 50 км на південний схід від міста Тарата. Осередок землетрусу залягав на глибині 138,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у середу, 7 лютого, о 23:21 за місцевим часом на острові Тайвань, який знаходиться в 150 кілометрах від Китаю, сталося вже шосте за останні 24 години землетрус.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин