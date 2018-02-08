У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

12:34, 8 лютого 2018
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Лавинна небезпека очікується в горах Закарпатської, Львівської та Iвано - Франкiвської областей.

У горах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У горах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 8-9 лютого у Карпатах зберігатиметься значна лавинна небезпека.

Україну сьогодні накриють снігопади та дощі, у всіх регіонах потепліє (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"8-9 лютого у високогір'ї Закарпатської та 9 лютого у горах Львівської і Iвано - Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, у багатьох регіонах України очікуються снігопади та дощі. Так, вдень на заході та півночі країни місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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