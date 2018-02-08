У Болівії через зливи та повені ввели режим надзвичайного стану

14:00, 8 лютого 2018
57
0

Постраждали сім департаментів країни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Президент Болівії Ево Моралес 7 лютого ввів режим надзвичайного стану в країні через зливи і повені.

Рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро (фоторепортаж)

Моралес заявив, що НС має допомогти тісній взаємодії між центральним урядом та місцевими адміністраціями, координації їхніх дій, наданню економічної допомоги постраждалим сім'ям та протидії серйозним стихійним лихам, передає Сіньхуа.

Сім з дев'яти департаментів Болівії постраждали через повені, викликані проливними дощами. Найбільше постраждали провінції Кочабамба, Бені і Пандо. Повені призвели до зсувів, велику кількість будинків зруйновано, розмиті дороги і мости, кілька сотень тисяч людей постраждали, щонайменше 10 осіб загинули.

За прогнозами метеорологів, дощі в країні триватимуть до вихідних.

Нагадаємо, ураган в Індонезії пошкодив 161 будинок, одна людина загинула.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин