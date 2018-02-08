У Болівії через зливи та повені ввели режим надзвичайного стану

Постраждали сім департаментів країни.

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Президент Болівії Ево Моралес 7 лютого ввів режим надзвичайного стану в країні через зливи і повені.

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Моралес заявив, що НС має допомогти тісній взаємодії між центральним урядом та місцевими адміністраціями, координації їхніх дій, наданню економічної допомоги постраждалим сім'ям та протидії серйозним стихійним лихам, передає Сіньхуа.

Сім з дев'яти департаментів Болівії постраждали через повені, викликані проливними дощами. Найбільше постраждали провінції Кочабамба, Бені і Пандо. Повені призвели до зсувів, велику кількість будинків зруйновано, розмиті дороги і мости, кілька сотень тисяч людей постраждали, щонайменше 10 осіб загинули.

За прогнозами метеорологів, дощі в країні триватимуть до вихідних.

Нагадаємо, ураган в Індонезії пошкодив 161 будинок, одна людина загинула.