Число жертв землетрусу на Тайвані збільшилося до 10 осіб

14:46, 8 лютого 2018
205
0

У результаті землетрусу найбільше постраждав туристичне місто Хуалянь.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Не менше 10 людей загинули в результаті землетрусу, який стався 6 лютого на Тайвані.

На Тайвані стався шостий землетрус за добу

Найбільше постраждало туристичне місто Хуалянь, поряд з яким знаходився епіцентр землетрусу. Тут були повністю зруйновані кілька будинків і серйозно пошкоджений готель, в якому знаходилися сотні постояльців, передає Euronews.

Найбільші побоювання за долю зниклих безвісти - їх майже 60 осіб - пов'язані з житловими будівлями, одна з них, 12-поверхова, з обваленим фундаментом.

Нагадаємо, 8 лютого в Перу стався землетрус магнітудою 4,5.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин