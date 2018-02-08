Число жертв землетрусу на Тайвані збільшилося до 10 осіб
У результаті землетрусу найбільше постраждав туристичне місто Хуалянь.
Не менше 10 людей загинули в результаті землетрусу, який стався 6 лютого на Тайвані.
На Тайвані стався шостий землетрус за добу
Найбільше постраждало туристичне місто Хуалянь, поряд з яким знаходився епіцентр землетрусу. Тут були повністю зруйновані кілька будинків і серйозно пошкоджений готель, в якому знаходилися сотні постояльців, передає Euronews.
Найбільші побоювання за долю зниклих безвісти - їх майже 60 осіб - пов'язані з житловими будівлями, одна з них, 12-поверхова, з обваленим фундаментом.
Нагадаємо, 8 лютого в Перу стався землетрус магнітудою 4,5.
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