В Україні оголосили штормове попередження на 9 лютого: випаде 10-20 см снігу

15:36, 8 лютого 2018
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На дорогах країни очікується ожеледиця.

В Україні завтра очікуються снігопади / УНІАН
В Україні завтра очікуються снігопади / УНІАН

На завтра, 9 лютого, в Україні оголосили штормове попередження, очікуються снігопади, дощі та сильний вітер.

Україну сьогодні накриють снігопади та дощі, у всіх регіонах потепліє (карта)

В Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях очікується сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На дорогах Київської області подекуди ожеледиця, вночі налипання мокрого снігу, місцями сильний мокрий сніг.

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства у більшості областей країни.

Нагадаємо, протягом 8-9 лютого у Карпатах зберігатиметься значна лавинна небезпека.

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