Завтра в Україні продовжаться снігопади та дощі (відеопрогноз)

На півдні до +10°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 лютого практично по всій Україні пройдуть снігопади та дощі, на півдні до +10°.

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На сході пройде сніг, температура до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +10°.

На заході України в п'ятницю очікуються снігопади. Температура до +1°.

У північних областях також пройде сніг. Температура до +2°. У центрі місцями пройдуть дощі і сніг, температура до +4°.

За народним прогнозом, 9 лютого хмари йдуть проти вітру - до заметілі.

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