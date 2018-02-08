Завтра в Україні продовжаться снігопади та дощі (відеопрогноз)

16:30, 8 лютого 2018
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На півдні до +10°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 лютого практично по всій Україні пройдуть снігопади та дощі, на півдні до +10°.

Україну сьогодні накриють снігопади та дощі, у всіх регіонах потепліє (карта)

На сході пройде сніг, температура до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +10°.

На заході України в п'ятницю очікуються снігопади. Температура до +1°.

У північних областях також пройде сніг. Температура до +2°. У центрі місцями пройдуть дощі і сніг, температура до +4°.

За народним прогнозом, 9 лютого хмари йдуть проти вітру - до заметілі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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