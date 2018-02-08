У Києві завтра пройде сніг, вдень температура до +2°

17:00, 8 лютого 2018
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Протягом усього дня в столиці очікуються опади.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 лютого, у Києві пройде сніг, температура до +2°.

Україну сьогодні накриють снігопади та дощі, у всіх регіонах потепліє (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер східний та північно-східний, до 4,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:22, а зайде у 17:02.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого практично по всій Україні пройдуть снігопади і дощі, на півдні до +10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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