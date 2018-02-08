Синоптик показала, як Україною суне циклон із дощами та снігом (карти)

17:14, 8 лютого 2018
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З приходом циклону темпепатура в Україні піднялася суттєво.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Із Середземномор'я до України прийшов циклон, який приніс опади. Так, сьогодні поливає  Одещину, Миколаївщину, Херсонщину та Крим.

Синоптик показала, який циклон суне до України (карти)

Потужна циклонічна зона опадів впродовж доби 8 лютого і протягом 9 лютого підніматиметься на північний схід, пише на своїй сторінці у Faccebook синоптик Наталка Діденко.

Також вона прогнозує, що 9 лютого теж буде тепла погода, вдень близько нуля або й невеликі "плюси".

Крім того, синоптик показала, як зараз виглядає з космосу ситуація з опадами:

Де сніг - бузковий колір, де дощ - синій / facebook.com/tala.didenko
Де сніг - бузковий колір, де дощ - синій / facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Як повідомляли синоптики, з приходом циклону "Мартіна" до України сильно сніжитиме на заході країни та на Вінниччині й Житомирщині. Там насипле до 20 см снігу.

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