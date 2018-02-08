Синоптик показала, як Україною суне циклон із дощами та снігом (карти)

З приходом циклону темпепатура в Україні піднялася суттєво.

Ілюстрація REUTERS

Із Середземномор'я до України прийшов циклон, який приніс опади. Так, сьогодні поливає Одещину, Миколаївщину, Херсонщину та Крим.

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Потужна циклонічна зона опадів впродовж доби 8 лютого і протягом 9 лютого підніматиметься на північний схід, пише на своїй сторінці у Faccebook синоптик Наталка Діденко.

Також вона прогнозує, що 9 лютого теж буде тепла погода, вдень близько нуля або й невеликі "плюси".

Крім того, синоптик показала, як зараз виглядає з космосу ситуація з опадами:

Де сніг - бузковий колір, де дощ - синій / facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

Як повідомляли синоптики, з приходом циклону "Мартіна" до України сильно сніжитиме на заході країни та на Вінниччині й Житомирщині. Там насипле до 20 см снігу.