Киян закликали підготуватися увечері до сильного вітру, снігу і ожеледиці

18:55, 8 лютого 2018
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Водіїв закликали не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Киян попереджають про ускладнення погодних умов / фотр УНІАН
Киян попереджають про ускладнення погодних умов / фотр УНІАН

Сьогодні з 19 години у столиці очікується погіршення погодних умов, через що водіїв закликають завчасно прокладати маршрут таким чином, аби уникнути можливих заторів на дорогах.

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Як йдеться в повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook, внаслідок впливу активного циклону, очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер - південно-східний 7-12м./с., подекуди 15-20 м./с.

«Просимо водіїв не зволікати та завчасно прокладати маршрут таким чином, аби уникнути можливих заторів на дорогах.  Для ефективної роботи снігоприбиральної техніки, закликаємо водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Нагадуємо, що автомобілі, які заважатимуть роботі комунальної техніки, будуть евакуйовані», – попередили в адміністрації.

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