Киян закликали підготуватися увечері до сильного вітру, снігу і ожеледиці
Водіїв закликали не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.
Сьогодні з 19 години у столиці очікується погіршення погодних умов, через що водіїв закликають завчасно прокладати маршрут таким чином, аби уникнути можливих заторів на дорогах.
Синоптик показала, як Україною суне циклон із дощами та снігом (карти)
Як йдеться в повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook, внаслідок впливу активного циклону, очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер - південно-східний 7-12м./с., подекуди 15-20 м./с.
«Просимо водіїв не зволікати та завчасно прокладати маршрут таким чином, аби уникнути можливих заторів на дорогах. Для ефективної роботи снігоприбиральної техніки, закликаємо водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Нагадуємо, що автомобілі, які заважатимуть роботі комунальної техніки, будуть евакуйовані», – попередили в адміністрації.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°