Україну накрили сильні опади: у деяких областях обмежили рух вантажівок

За даними УкрГідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови.

В Україні сьогодні вночі очікуються сильні опади у вигляді снігу і дощу / фото УНІАН

У Києві, Київській та Вінницькій областях обмежено рух вантажного транспорту через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору на своїй сторінці у Facebook.

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«В зв'язку з погіршенням погодних умов та з метою безперебійної роботи спеціальної техніки із забезпеченн руху транспорту в Київській області заборонено проїзд вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів по дорогам Київської області 08.02.2018 р. з 15:00 до 23:00, 09.02.2018 р. з 03:00 до 08:00. Просимо перевізників врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок!», – йдеться в повідомленні.

У Вінницькій області введено тимчасове обмеження руху для багатоосних вантажних транспортних засобів на ділянці дороги М-21.

У Черкаській області з 17:30 ввели тимчасове обмеження руху вантажного транспорту на дорогах М-05 Київ - Одеса (143 –274 км) і М-12 Стрий – Тернопіль – Знам’янка. Однак, станом на 21:50 у регіоні зняли обмеження руху вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування : М-05 Київ-Одеса (км 143+028 - км 274+360) та М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка (513+515 – 578+928 км).

За даними УкрГідрометцентру, в наслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови.

Вночі 8 лютого в більшості областей Правобережжя - сніг та мокрий сніг, у південних і центральних областях з дощем, вдень в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій областях - сильний сніг (приріст снігового покриву 8-10 см), в Черкаській та Кіровоградській областях сильні мокрий сніг та дощ, в Одеській та Миколаївській областях - сильний дощ. У північних і західних областях місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.