У Києві сьогодні цілий день йтиме сніг, температура до +2°

08:30, 9 лютого 2018
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Увечері похолодає до 0°.

У Києві сьогодні буде йти сніг / УНІАН
У Києві сьогодні буде йти сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 лютого, у Києві пройде сніг, температура до +2°.

В Україні оголосили штормове попередження на 9 лютого: випаде 10-20 см снігу

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер східний та північно-східний, до 4,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:22, а зайде у 17:02.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого практично по всій Україні пройдуть снігопади і дощі, на півдні до +10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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