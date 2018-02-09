До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Через негоду знеструмлено більше 150 населених пунктів / Фото УНІАН

У ніч з 8 на 9 лютого через негоду в Україні знеструмлено 152 населених пункти в п'яти областях: Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернігівській та Сумській.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"З 8 на 9 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 152 населених пунктів у 5 областях (Чернівецька - 89, Івано-Франківська - 32, Тернопільська - 25, Чернігівська - 3 та Сумська - 3)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, додали у відомстві.

Нагадаємо, 9 лютого практично по всій Україні пройдуть снігопади і дощі, на півдні до +10°.