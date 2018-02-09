Снігопади, дощі та сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

10:16, 9 лютого 2018
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На Лівобережжі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

9 лютого у багатьох областях України оголосили штормове попередження, очікуються снігопади та сильний вітер.

У Києві сьогодні цілий день йтиме сніг, температура до +2°

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях очікується сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Крім того, на Лівобережжі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Сьогодні на дорогах Київської області подекуди ожеледиця, налипання мокрого снігу, місцями сильний мокрий сніг.

Рятувальники наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства у більшості областей країни.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 8 на 9 лютого через негоду в Україні знеструмлено 152 населених пункти в п'яти областях: Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернігівській та Сумській.

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