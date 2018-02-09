У Хмельницькій області зі снігових заметів звільнили 33 автомобілі

11:22, 9 лютого 2018
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Рятувальники надали допомогу 123 особам.

На Хмельниччині автомобілі застрягли у снігових заметах / ДСНС
На Хмельниччині автомобілі застрягли у снігових заметах / ДСНС

Протягом 8-9 лютого у Хмельницькій області рятувальники зі снігових заметів звільнили 33 автомобілі.

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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вантажівки та автомобілі вивільняли із заметів у Летичівському, Чемеровецькому, Теофіпольському, Городоцькому, Віньковецькому, Ярмолинецькому, Новоушицькому та Красилівському районах області. Зі снігового полону звільнено 33 автомобілі, в тому числі рейсовий автобус сполученням "Бар – Яремче", де перебувало 50 чоловік, з них 20 дітей. Загалом рятувальники надали допомогу 123 особам.

Зазначається, що для ліквідації негоди від ДСНС було залучено 9 одиниць техніки та 33 чоловік особового складу.

Нагадаємо, 9 лютого у багатьох областях України оголосили штормове попередження, очікуються снігопади та сильний вітер.

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