Погода на вихідні: Україну засипатиме снігом, у неділю похолодає (карта)
Місцями температура опуститься до -12°.
На вихідних в Україні очікуються опади, у неділю в усіх регіонах похолодає.
У Києві сьогодні цілий день йтиме сніг, температура до +2°
Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -2°, вдень +1°. У неділю хмарно, -4°...+1°.
У Львові завтра пройде сніг, вночі -5°, вдень 0°. У неділю без опадів, -8°...-1°.
У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень -1°, снігопад. У неділю вночі -5°, вдень -1° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -6°...+1°. У неділю до -5°, мінлива хмарність.
В Одесі на вихідних похмуро. У суботу температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю 0°...+5°, пройде сніг.
У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю -7°...+2°, без опадів.
У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі -2°, вдень +3°. У неділю пасмруно, температура повітря -2°...+4°.
У Сімферополі завтра хмарно, +1°...+9°. У неділю +2°...+7°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю без опадів, температура до -4°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю температура до -5°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -1°, вдень +1°. У неділю -6°...+2°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до -11°. У неділю сонячно, вночі -12°, вдень -4°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -5°, вдень -1°. У неділю мінлива хмарність, вночі -8°, вдень до -1°.
У Трускавці у суботу пройде сніг, температура до -4°. У неділю температура до -8°, без опадів.
У Сваляві завтра без опадів, -8°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря -6° ...+3°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°