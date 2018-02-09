Погода на вихідні: Україну засипатиме снігом, у неділю похолодає (карта)

Місцями температура опуститься до -12°.

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На вихідних в Україні очікуються опади, у неділю в усіх регіонах похолодає.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -2°, вдень +1°. У неділю хмарно, -4°...+1°.

У Львові завтра пройде сніг, вночі -5°, вдень 0°. У неділю без опадів, -8°...-1°.

У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень -1°, снігопад. У неділю вночі -5°, вдень -1° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -6°...+1°. У неділю до -5°, мінлива хмарність.

В Одесі на вихідних похмуро. У суботу температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю 0°...+5°, пройде сніг.

У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю -7°...+2°, без опадів.

Прогноз на 10 лютого / УНІАН

Прогноз на 11 лютого / УНІАН

У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі -2°, вдень +3°. У неділю пасмруно, температура повітря -2°...+4°.

У Сімферополі завтра хмарно, +1°...+9°. У неділю +2°...+7°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю без опадів, температура до -4°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю температура до -5°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -1°, вдень +1°. У неділю -6°...+2°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до -11°. У неділю сонячно, вночі -12°, вдень -4°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -5°, вдень -1°. У неділю мінлива хмарність, вночі -8°, вдень до -1°.

У Трускавці у суботу пройде сніг, температура до -4°. У неділю температура до -8°, без опадів.

У Сваляві завтра без опадів, -8°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря -6° ...+3°.

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