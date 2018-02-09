На Житомирщині через негоду на автошляхах працює більше 80 одиниць спецтехніки
Найбільше опадів фіксується у Бердичівському, Попільнянському, Житомирському, Коростенському та Малинському районах області.
На Житомирщині через негоду проїзд автошляхами забезпечують 84 одиниці техніки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, техніку задіяли у зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом.
«На автошляхах області в оперативному режимі працює 84 одиниці техніки та 130 працівників. З них на дорогах державного значення – 48 одиниць і 84 особи», - зазначають в управлінні дорожнього будівництва та інфраструктури ОДА.
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Так, на дорозі М-06 «Київ-Чоп» задіяли 26 механізмів та 25 працівників, а на автошляху М-07 «Київ-Ковель» – 10 механізмів та 14 осіб.
Також, за даними прес-служби Служби автодоріг у Житомирській області, обмежень в русі на автошляхах регіону наразі немає.
Найбільше опадів фіксується у Бердичівському, Попільнянському, Житомирському, Коростенському та Малинському районах області. «Проїзд автомобільними дорогами забезпечено. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, розпочато прибирання снігу з узбіч шляхів», - зазначають у відомстві.
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