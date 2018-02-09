У Карпатах зійшло шість снігових лавин

13:40, 9 лютого 2018
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Збитків та жертв немає.

У Карпатах зійшло шість лавин / УНІАН
У Карпатах зійшло шість лавин / УНІАН

Протягом останніх днів у Карпатах зійшло шість снігових лавин, збитків не завдано.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, з пiвнiчно-схiдної експозиція гори Плай (Закарпатська область) було виявлено сходження хуртовинної лавини об’ємом 18000 кубометрів, висота відриву - 1260 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження - вночі з 6 на 7 лютого. Також з гори Плай орієнтовно 2-5 лютого зійшла хуртовинна лавина об'ємом 9600 кубометрів (висота відриву 1100 м над рівнем моря).

З північно-східного схилу гори Брескул (Івано-Франківська область) зійшло 4 лавини свіжого снігу об'ємами 720, 1750, 750, 270 кубометрів. Орієнтована дата сходження - 5-7 лютого. Збитків та жертв немає.

Нагадаємо, 9 лютого у багатьох областях України оголосили штормове попередження, очікуються снігопади та сильний вітер.

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