Через сніг і сильний вітер у Португалії порушено авіасполучення

Сім тисяч пасажирів були перенаправлені до інших аеропортів або застрягли на Мадейрі.

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За останні два дні на португальському острові Мадейра через сніг і сильний вітер скасували близько 20 авіарейсів.

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Через негоду 7 тисяч пасажирів були перенаправлені до інших аеропортів або застрягли на острові, повідомляє Euronews.

Португальська авіакомпанія Tap обіцяє зробити додаткові рейси, щоб вирішити проблему з пасажирами в аеропорту, після того, як вітер затихне. Також острів страждає від снігу: заблокованими виявилися дороги, які пов'язують гірські вершини острова.

Нагадаємо, в японській префектурі Фукуй рекордні снігопади призвели до загибелі однієї людини.