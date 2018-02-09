Через сніг і сильний вітер у Португалії порушено авіасполучення

14:50, 9 лютого 2018
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Сім тисяч пасажирів були перенаправлені до інших аеропортів або застрягли на Мадейрі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За останні два дні на португальському острові Мадейра через сніг і сильний вітер скасували близько 20 авіарейсів.

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Через негоду 7 тисяч пасажирів були перенаправлені до інших аеропортів або застрягли на острові, повідомляє Euronews.

Португальська авіакомпанія Tap обіцяє зробити додаткові рейси, щоб вирішити проблему з пасажирами в аеропорту, після того, як вітер затихне. Також острів страждає від снігу: заблокованими виявилися дороги, які пов'язують гірські вершини острова.

Нагадаємо, в японській префектурі Фукуй рекордні снігопади призвели до загибелі однієї людини.

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