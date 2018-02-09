На Тайвані після землетрусу 25 осіб залишаються зниклими безвісти

Землетрус стався 6 лютого.

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На Тайвані 25 осіб все ще вважаються зниклими безвісти після землетрусу, який стався 6 лютого.

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Існує велика ймовірність, що люди могли перебувати у пошкодженій будівлі, повідомляє Euronews.

Пошуки довелося припинити, оскільки будівля раптом почалала рухатися і стала хилитися далі. Рятувальники підперли 10 сталевими балками, щоб запобігти її падінню через часті афтершоки.

Нагадаємо, не менше 10 осіб загинули в результаті землетрусу, який стався 6 лютого на Тайвані.