На Тайвані після землетрусу 25 осіб залишаються зниклими безвісти

16:01, 9 лютого 2018
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Землетрус стався 6 лютого.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На Тайвані 25 осіб все ще вважаються зниклими безвісти після землетрусу, який стався 6 лютого.

У Перу стався землетрус магнітудою 4,5

Існує велика ймовірність, що люди могли перебувати у пошкодженій будівлі, повідомляє Euronews.

Пошуки довелося припинити, оскільки будівля раптом почалала рухатися і стала хилитися далі. Рятувальники підперли 10 сталевими балками, щоб запобігти її падінню через часті афтершоки.

Нагадаємо, не менше 10 осіб загинули в результаті землетрусу, який стався 6 лютого на Тайвані.

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