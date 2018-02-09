До України суне ще один циклон із Середземномор'я, можливі сильні опади

18:42, 9 лютого 2018
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У суботу в Україні йтиме сніг,  на сході може йти дощ, а захід та південь практично звільняться від опадів. 

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

У неділю, 11 лютого, черговий циклон із Середземномор'я прийде до України. Зачепить він переважно південну частину країни.

З приходом циклону очікуються дощ, мокрий сніг, можливо, навіть сильні опади, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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"Денна температура в Україні вихідними 0+4, на півдні до +6, на заході 0-3 градуси морозу", - йдеться у її прогнозі.

Синоптик додала, що у Києві в суботу, 10 лютого, ймовірні невеликі опади, мокрий сніг чи дощ, у неділю навіть проясниться. Температура повітря у столиці вночі 1 морозу, вдень 1 тепла. 

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні очікуються опади, у неділю у всіх регіонах похолодає.

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