До України суне ще один циклон із Середземномор'я, можливі сильні опади

У суботу в Україні йтиме сніг, на сході може йти дощ, а захід та південь практично звільняться від опадів.

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У неділю, 11 лютого, черговий циклон із Середземномор'я прийде до України. Зачепить він переважно південну частину країни.

З приходом циклону очікуються дощ, мокрий сніг, можливо, навіть сильні опади, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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"Денна температура в Україні вихідними 0+4, на півдні до +6, на заході 0-3 градуси морозу", - йдеться у її прогнозі.

Синоптик додала, що у Києві в суботу, 10 лютого, ймовірні невеликі опади, мокрий сніг чи дощ, у неділю навіть проясниться. Температура повітря у столиці вночі 1 морозу, вдень 1 тепла.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні очікуються опади, у неділю у всіх регіонах похолодає.