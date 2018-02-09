В Україні ще кілька днів вируватиме негода через антициклон з боку Росії (відео)

Особливо сніжно на Вінниччині, Хмельниччині та Буковині. Синоптики прогнозують таку погоду ще кілька днів.

Сильні снігопади накрили ледь не всю Україну. У Вінниці через негоду навіть є потерпілий. Його авто розчавила електроопора, дроти не витримали снігу.

А на Хмельниччині застряг рейсовий автобус із півсотнею пасажирів. Серед них - 20 дітей. Витягали автобус з кювету за допомогою спецтехніки.

Рух трасами країни поки що не закривають. "Автодор" звітує, що магістралі розчищають.

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Прогнози синоптиків невтішні, кажуть, що сніг йтиме кілька днів. Подекуди йтиме й дощ, адже циклон "Мартіна", який прийшов до України з Італії, у нас затримається.

"Циклон практично крутиться на місці, атмосферні фронти теж крутитимуться над Україною", - розповіла Євгенія Ляшенко, завідувач сектору метеопрогнозів Харківського РГМЦ.

Метеорологи пояснюють: "Мартіну" тримає над Україною антициклон, який прийшов з боку Росії, але незабаром він заспокоїться - погода стане лагідно-зимовою.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, у неділю, 11 лютого, черговий циклон із Середземномор'я прийде до України. Зачепить він переважно південну частину країни.