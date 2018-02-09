В Україні ще кілька днів вируватиме негода через антициклон з боку Росії (відео)
Особливо сніжно на Вінниччині, Хмельниччині та Буковині. Синоптики прогнозують таку погоду ще кілька днів.
Сильні снігопади накрили ледь не всю Україну. У Вінниці через негоду навіть є потерпілий. Його авто розчавила електроопора, дроти не витримали снігу.
А на Хмельниччині застряг рейсовий автобус із півсотнею пасажирів. Серед них - 20 дітей. Витягали автобус з кювету за допомогою спецтехніки.
Рух трасами країни поки що не закривають. "Автодор" звітує, що магістралі розчищають.
Погода на вихідні: Україну засипатиме снігом, у неділю похолодає (карта)
Прогнози синоптиків невтішні, кажуть, що сніг йтиме кілька днів. Подекуди йтиме й дощ, адже циклон "Мартіна", який прийшов до України з Італії, у нас затримається.
"Циклон практично крутиться на місці, атмосферні фронти теж крутитимуться над Україною", - розповіла Євгенія Ляшенко, завідувач сектору метеопрогнозів Харківського РГМЦ.
Метеорологи пояснюють: "Мартіну" тримає над Україною антициклон, який прийшов з боку Росії, але незабаром він заспокоїться - погода стане лагідно-зимовою.
Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, у неділю, 11 лютого, черговий циклон із Середземномор'я прийде до України. Зачепить він переважно південну частину країни.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°