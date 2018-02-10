У Києві сьогодні очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

Температура протягом доби становитиме близько 0 градусів.

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У Києві у суботу, 10 лютого, очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Синоптики прогнозують на сьогодні хмарну погоду, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби становитиме близько 0 градусів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ще кілька днів вируватиме негода через антициклон з боку Росії.