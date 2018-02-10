Негода продовжує вирувати в Україні: знеструмлено майже 10 населених пунктів

11:15, 10 лютого 2018
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Усі вони розташовані у Чернівецькій області. 

В Україні продовжує вирувати негода / фото УНІАН
В Україні продовжує вирувати негода / фото УНІАН

В Україні станом на сьому годину ранку суботи, 10 лютого, знеструмленими внаслідок негоди залишаються 8 населених пунктів у Чернівецькій області.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Проте наразі особливих небезпечних метеорологічних явищ на території Україні не спостерігається.

"Опади у вигляді невеликого снігу в місті Київ, Київській, Кіровоградській, Черкаській областях, а також дощу в Донецькій області. Рух транспорту на автошляхах держави забезпечений", - зазначають у ДСНС.

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Та додають, що задля забезпечення безперешкодного проїзду, розчищення автодоріг і надання допомоги в буксируванні транспорту на території України залучено 1659 одиниць техніки та 2464 особи.

Зокрема, напередодні, 9 лютого, із заметів було відбуксовано 186 одиниць автотранспортних засобів та надано допомогу 364 громадянам.

Як повідомлялося раніше, напередодні вихідних Україну накрили снігопади і вже навіть є перші постраждалі від негоди. У Вінниці автомобіль розчавила електроопора, а на Хмельниччині застряг рейсовий автобус із півсотнею пасажирів, серед котрих 20 дітей.

А тим часом синоптики обіцяють ще щонайменше півтора тижня снігу з дощами.

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