Прогноз погоди на 11 лютого: на південь України насуваються сильні опади
Попри дощі та снігопади, найтепліше буде на півдні країни: стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +5 градусів тепла.
У неділю, 11 лютого, в Україну прийде черговий циклон із Середземномор'я. Проте зачепить він переважно південь країни. Тому жителям півдня слід очікувати у цей день на дощ та мокрий сніг.
Про це пише відомий український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"Денна температура в Україні вихідними 0+4, на Півдні до +6, на Заході 0-3 градуси морозу. У неділю у Києві проясниться. Температура повітря у столиці вночі -1 морозу, вдень +1 градус. Тобто, досить тепло", – розповідає Наталка Діденко про погоду у столиці.
Прогноз погоди на неділю, 11 лютого, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – 0…+2
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – +0…+2
Черкаси – -1…+1
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1
А от Український гідрометцентр у неділю, 11 лютого, прогнозує погоду без опадів на заході, півночі та сході країни.
Зауважимо, що попри дощі та снігопади, найтепліше буде на півдні країни: стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +5 градусів тепла. Найхолодніше буде на заході – -1 – +2 градуси.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°