Прогноз погоди на 11 лютого: на південь України насуваються сильні опади

Попри дощі та снігопади, найтепліше буде на півдні країни: стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +5 градусів тепла.

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У неділю, 11 лютого, в Україну прийде черговий циклон із Середземномор'я. Проте зачепить він переважно південь країни. Тому жителям півдня слід очікувати у цей день на дощ та мокрий сніг.

Про це пише відомий український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Денна температура в Україні вихідними 0+4, на Півдні до +6, на Заході 0-3 градуси морозу. У неділю у Києві проясниться. Температура повітря у столиці вночі -1 морозу, вдень +1 градус. Тобто, досить тепло", – розповідає Наталка Діденко про погоду у столиці.

Прогноз погоди на неділю, 11 лютого, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – 0…+2

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – +0…+2

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1

А от Український гідрометцентр у неділю, 11 лютого, прогнозує погоду без опадів на заході, півночі та сході країни.

Зауважимо, що попри дощі та снігопади, найтепліше буде на півдні країни: стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +5 градусів тепла. Найхолодніше буде на заході – -1 – +2 градуси.