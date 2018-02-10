В Японії через сильні снігопади чотири людини загинуло, 48 постраждали - ЗМІ

При падінні на ожеледиці травм зазнали 48 осіб.

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В Японії в результаті сильних снігопадів чотири людини загинули, 48 постраждали.

Читайте також Рекордні снігопади накрили ЯпоніюСтаном на суботу в префектурі Фукуї три людини загинули, отруївшись вихлопними газами у власних автомобілях, бо вихлопні труби забило снігом. Ще одна людина загинула в префектурі Ніїгата при падінні з даху, який він очищав від снігу. При падінні внаслідок ожеледиці травм зазнали 48 осіб, передає РИА Новости з посиланням на телекомпанію NHK.

Висота снігового покриву в префектурі Фукуї становить 1 метр 9 сантиметрів, в префектурі Ніїгата - 1 метр 23 сантиметри. У неділю в цьому районі встановиться тепла погода - близько 9-10 градусів вище нуля. Синоптики попереджують, що це може призвести до паводків, затоплень і сходу снігових лавин у гірській місцевості.