Прогноз погоди на 12 лютого: хмарно по всій Україні, на сході та в Криму – сніг

На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині буде дещо тепліше. На Кримському півострові вдень у понеділок температура повітря може піднятись навіть до +4, проте ймовірні опади у вигляді снігу.

Завтра хмарно по всій Україні, на сході та в Криму – сніг / фото УНІАН

Погода у понеділок, 12 лютого, обіцяє бути хмарною по всій території України. У східних областях прогнозують сніг, проте без сильних морозів.

Про це інформує офіційний сайт Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, хмарна погода спостерігатиметься у всіх без винятку регіонах України.

У західних областях температура повітря не підніметься вище -1 градусу морозу.

На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині буде дещо тепліше. На Кримському півострові вдень у понеділок температура повітря може піднятись навіть до +4, проте ймовірні опади у вигляді снігу.

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У північних регіонах України, зокрема на Чернігівщині та Сумщині буде холодніше – до -4 вдень та до -8 уночі.

Таку ж температуру вдень прогнозують у Харківській та Полтавській областях, але в цих регіонах також можливий сніг.

На крайньому сході також прогнозують опади у вигляді снігу, проте температура повітря вдень прогріватиметься до +2.

Прогноз погоди на неділю, 11 лютого, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +1…+3

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – +0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -2…-4

Суми – -2…-4

Полтава – -2…-4

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…-2

Харків – -2…-4

Київ – -1…+1