Прогноз погоди на 12 лютого: хмарно по всій Україні, на сході та в Криму – сніг
На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині буде дещо тепліше. На Кримському півострові вдень у понеділок температура повітря може піднятись навіть до +4, проте ймовірні опади у вигляді снігу.
Погода у понеділок, 12 лютого, обіцяє бути хмарною по всій території України. У східних областях прогнозують сніг, проте без сильних морозів.
Про це інформує офіційний сайт Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, хмарна погода спостерігатиметься у всіх без винятку регіонах України.
У західних областях температура повітря не підніметься вище -1 градусу морозу.
На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині буде дещо тепліше. На Кримському півострові вдень у понеділок температура повітря може піднятись навіть до +4, проте ймовірні опади у вигляді снігу.
Прогноз погоди на 11 лютого: на південь України насуваються сильні опади
У північних регіонах України, зокрема на Чернігівщині та Сумщині буде холодніше – до -4 вдень та до -8 уночі.
Таку ж температуру вдень прогнозують у Харківській та Полтавській областях, але в цих регіонах також можливий сніг.
На крайньому сході також прогнозують опади у вигляді снігу, проте температура повітря вдень прогріватиметься до +2.
Прогноз погоди на неділю, 11 лютого, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – +1…+3
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – +0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -2…-4
Суми – -2…-4
Полтава – -2…-4
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…-2
Харків – -2…-4
Київ – -1…+1
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°