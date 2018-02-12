В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +5° (карта)

На півночі очікуються снігопади.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 12 лютого, в Україні практично без опадів, на півдні до +5°.

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На сході місцями пройде сніг, температура до -10°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +5°.

На заході України в понеділок без опадів. Температура до -9°.

У північних областях місцями пройде сніг. Температура -8°. У центрі практично без опадів, температура до -8°.

Прогноз на 12 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, червоний місяць 12 лютого - до вітру.

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