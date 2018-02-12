У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +2°

08:30, 12 лютого 2018
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Увечері температура - до -1°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 лютого в Києві пройде сніг, температура до +2°.

Прогноз погоди на 12 лютого: хмарно по всій Україні, на сході та в Криму – сніг

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -1°. Вітер мінливий, до 2,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:21, а зайде у 17:04.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 лютого, в Україні практично без опадів, на півдні до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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