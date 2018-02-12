Біля берегів Північних Маріанських Островів стався потужний землетрус

09:39, 12 лютого 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Північних Маріанських островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Північних Маріанських островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У неділю, 11 лютого, біля берегів Північних Маріанських Островів стався землетрус магнітудою 6,0.

Число жертв землетрусу на Тайвані збільшилося до 10 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 136 км на південний схід від острова Рота. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, на Тайвані 25 осіб все ще вважаються зниклими безвісти після землетрусу, який стався 6 лютого.

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