Біля берегів Північних Маріанських Островів стався потужний землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Північних Маріанських островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У неділю, 11 лютого, біля берегів Північних Маріанських Островів стався землетрус магнітудою 6,0.

Читайте також Число жертв землетрусу на Тайвані збільшилося до 10 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 136 км на південний схід від острова Рота. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, на Тайвані 25 осіб все ще вважаються зниклими безвісти після землетрусу, який стався 6 лютого.