Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 8 населених пунктів

10:39, 12 лютого 2018
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Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Через негоду знеструмлено 8 населених пунктів / Фото УНІАН
Через негоду знеструмлено 8 населених пунктів / Фото УНІАН

В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у Чернівецькій області.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +2°

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Залишаються знеструмленими 8 населених пунктів в Чернівецькій області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 12 лютого, в Україні практично без опадів, на півдні до +5°.

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