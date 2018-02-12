Число жертв землетрусу на Тайвані збільшилося до 17 осіб

11:36, 12 лютого 2018
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Ще 285 осіб отримали травми.

Ілюстрація / УНІАН
Ілюстрація / УНІАН

У результаті землетрусу, який стався 6 лютого на Тайвані, загинули 17 людей.

На Тайвані після землетрусу 25 осіб залишаються зниклими безвісти

11 лютого було підтверджено загибель ще двох туристів з континентальної частини Китаю, передає Сіньхуа.

Загалом жертвами землетрусу стали 17 осіб: у тому числі дев'ять жителів Китаю, п'ять жителів Тайваню, один громадянин Філіппін і два громадянина Канади. Ще 285 осіб отримали травми.

Нагадаємо, 11 лютого біля берегів Північних Маріанських Островів стався землетрус магнітудою 6,0.

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