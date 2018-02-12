Погода на тиждень: в Україні похолодає, у більшості областей без опадів (карта)
На заході очікується до -11°.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах похолодає.
У понеділок в Україні місцями пройде сніг. На півночі до -9°, на сході та заході до -7°. У центрі стовпчик термометра опуститься до -6°, на півдні до +4°.
У вівторок, 13 лютого, в Україні практично без опадів. На півночі до -9°.
У середу, 14 лютого, опади очікуються на заході і півдні країни. Найхолодніше буде на півночі - до -9°. В інших регіонах до -6°.
У четвер місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Вночі по країні -11°...0°, вдень на півдні до +12°.
У п'ятницю без опадів. На заході до -6°, в інших регіонах -4°...+11°.
17 та 18 лютого в Україні практично без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -6°, на решті території -5°...-2°. Вдень температура по країні -1°...+6°. У неділю вночі на заході до -10°, вдень в Україні від -2° до +5°.
Народний прогноз
12 лютого. Червоний місяць у цей день - до вітру. 13 лютого - Микита Новгородський. Якщо вдень іній - сніг ще довго не випаде.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +5° (карта)
14 лютого - День Трифона. Якщо до вечора небо туманне - чекай доброї погоди. Якщо небо зоряне - весна прийде пізно.
15 лютого - Стрітення. У цей день зима зустрічається з весною. Якщо сонце проглянет крізь хмари - до відлиги. Яка погода на Стрітення, така і весна буде. 16 лютого - день Семена й Ганни. Сніг у цей день передвіщає дощове літо.
17 лютого - день Миколи Зимового. Наступають Миколаївські морози. 18 лютого - день пам'яті мучениці Агафії, покровительки домашньої худоби. Сьогодні тварини підкажуть погоду. Свиня солому в барліг носить - до сильного холоду, хуртовини.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°