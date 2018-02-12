Погода на тиждень: в Україні похолодає, у більшості областей без опадів (карта)

На заході очікується до -11°.

Цього тижня в Україні похолодає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах похолодає.

У понеділок в Україні місцями пройде сніг. На півночі до -9°, на сході та заході до -7°. У центрі стовпчик термометра опуститься до -6°, на півдні до +4°.

Прогноз на 12 лютого / УНІАН

У вівторок, 13 лютого, в Україні практично без опадів. На півночі до -9°.

Прогноз на 13 лютого / УНІАН

У середу, 14 лютого, опади очікуються на заході і півдні країни. Найхолодніше буде на півночі - до -9°. В інших регіонах до -6°.

Прогноз на 14 лютого / УНІАН

У четвер місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Вночі по країні -11°...0°, вдень на півдні до +12°.

Прогноз на 15 лютого / УНІАН

У п'ятницю без опадів. На заході до -6°, в інших регіонах -4°...+11°.

Прогноз на 16 лютого / УНІАН

17 та 18 лютого в Україні практично без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -6°, на решті території -5°...-2°. Вдень температура по країні -1°...+6°. У неділю вночі на заході до -10°, вдень в Україні від -2° до +5°.

Прогноз на 17 лютого / УНІАН

Прогноз на 18 лютого / УНІАН

Народний прогноз

12 лютого. Червоний місяць у цей день - до вітру. 13 лютого - Микита Новгородський. Якщо вдень іній - сніг ще довго не випаде.

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14 лютого - День Трифона. Якщо до вечора небо туманне - чекай доброї погоди. Якщо небо зоряне - весна прийде пізно.

15 лютого - Стрітення. У цей день зима зустрічається з весною. Якщо сонце проглянет крізь хмари - до відлиги. Яка погода на Стрітення, така і весна буде. 16 лютого - день Семена й Ганни. Сніг у цей день передвіщає дощове літо.

17 лютого - день Миколи Зимового. Наступають Миколаївські морози. 18 лютого - день пам'яті мучениці Агафії, покровительки домашньої худоби. Сьогодні тварини підкажуть погоду. Свиня солому в барліг носить - до сильного холоду, хуртовини.

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