Рятувальники допомогли чотирьом людям.

На Хмельниччині автомобілі застрягли у сінгових заметах / ДСНС

За добу 10-11 лютого у Хмельницькій області зі снігових заметів звільнили чотири автомобілі.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, рятувальники звільнили із снігового полону 4 автомобілі, в яких перебувало 4 особи у Полонському, Красилівському, Славутському районах області.

До ліквідації наслідків негоди та надання допомоги учасникам руху було залучено 12 рятувальників на 4 одиницях техніки підвищеної прохідності.

Нагадаємо, в Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у Чернівецькій області.