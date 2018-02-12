Снігопади накрили Середній Захід США: загинули двоє людей

В аеропортах Детройта і Чикаго скасували понад 1500 рейсів.

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Через сильні снігопади на Середньому Заході США загинули двоє людей.

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Погана погода призвела до заторів і численних аварій на дорогах, повідомляє Euronews.

Через снігопади в аеропортах Детройта і Чикаго було скасовано понад 1500 рейсів, затримано ще 4000. Закриті державні школи. У Чикаго жертвами стихії стали двоє людей. У Мічигані на засніженій трасі зіткнулися десятки автомобілів і напівпричепів.

Відзначається, що найсильніші опади пройшли в північній частині штату Іллінойс.

Нагадаємо, в японській префектурі Фукуй рекордні снігопади призвели до загибелі однієї людини.