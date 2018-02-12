Синоптик розповіла, скільки в Україні триватиме похолодання

15:22, 12 лютого 2018
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Завтра в Україні до -11 градусів.

Ілюстрація , REURTERS
Ілюстрація , REURTERS

Похолодання в Україні триватиме до 15 лютого, далі очікується потепління.

У Хмельницькій області зі снігових заметів звільнили чотири автомобілі

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

За її словами, уже найближчої ночі температура повітря становитиме -2…-8 градусів, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях -7…-11 градусів.

Завтра вдень очікується 0…-5 градусів. На півдні тепліше – 0…+4 градуси. Сніг та мокрий сніг більш ймовірний на Лівобережжі. У більшості регіонів буде хмарно.

"Морози посиляться - ожеледиця також.

Із 15 лютого, із Стрітення, в Україні знову потепліє", - пише Діденко.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах похолодає.

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