Завтра в Україні практично без опадів, місцями -10° (відеопрогноз)

16:30, 12 лютого 2018
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На сході та заході очікуються снігопади.

Завтра в Україні місцями пройде сніг / УНІАН
Завтра в Україні місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 лютого, в Україні практично без опадів, місцями до -10°.

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На сході пройде сніг, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +3°.

На заході України у вівторок місцями пройде сніг. Температура -8°.

У північних областях без опадів. Температура до -9°. У центрі практично без опадів, температура до -10°.

За народним прогнозом, 13 лютого - Микита Новгородський. Якщо вдень іній - сніг ще довго не випаде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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