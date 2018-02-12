У Києві завтра без опадів, температура до -8°.

Вдень очікується до -2°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 лютого в Києві без опадів, температура до -8°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -3°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:15, а зайде у 17:09.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 лютого, в Україні практично без опадів, місцями до -10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.