В Одеській області підрахували збитки від негоди 16-21 січня
Внаслідок кількаденної негоди у січні в Одеській області було пошкоджено більш ніж тисячу опор ліній електропередачі, що призвело до знеструмлення майже 600 населених пунктів.
В Одеській області січнева негода (в період 16 по 21 січня) завдала збитків регіону більш ніж на 47,8 млн грн.
На зміну негоді: мародери на Одещині вкрали більше трьох тонн обірваних дротівЯк передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації.
Зокрема, за словами голови Одеської ОДА Максима Степанова, йдеться про природні явища (штормовий вітер, снігопад, ожеледиця тощо), які мали місце в Одеській області в період з 16 по 21 січня, які фахівці охарактеризували як «надзвичайні».
Зараз у районах області і в обладміністрації завершили підрахунок збитків, встановлено, що вони перевищили 47,8 млн грн.
Найбільша частка збитків - пошкодження опор ліній електропередачі. Внаслідок шквальних поривів вітру їх кількість досягла 1750, що призвело до масових відключень світла в населених пунктах.
Як зазначив Степанов, для мінімізації наслідків негоди додатково затверджено комплекс заходів. Перш за все, це стосується модернізації електромереж.
«Питання стоїть дуже гостро і вимагає вирішення. При цьому, забезпечення дизель-генераторами лікарень і об'єктів соціальної сфери буде передбачено, зокрема й у районних бюджетах. Ще два важливі аспекти: облаштування зупинок транспорту всім необхідним і стійкість мобільного зв'язку», - наголосив Степанов.
Він зазначив, що необхідні заходи було обговорено під час роботи регіонального штабу з питань негоди, а тепер буде офіційно затверджено й прийняті до виконання.
План заходів планується затвердити на наступному засіданні комісії.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок січневої негоди в Одеській області було пошкоджено більш як 1 тисячу опор повітряних ліній електропередач, що призвело до знеструмлення майже 600 населених пунктів. Наприклад, місто Ізмаїл залишився без води, електрики і теплопостачання, місто Вилкове Кілійського району майже тиждень було без електро- і теплопостачання, в дуже складній ситуації опинилися жителі міст Кілія, Арциз та ін.
Таких сильних снігопадів зі шквальним вітром в Одеській області не спостерігалося з 1975 року.
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