В Одеській області підрахували збитки від негоди 16-21 січня

Внаслідок кількаденної негоди у січні в Одеській області було пошкоджено більш ніж тисячу опор ліній електропередачі, що призвело до знеструмлення майже 600 населених пунктів.

Найбільша частка збитків - пошкодження опор ліній електропередачі \ УНІАН

В Одеській області січнева негода (в період 16 по 21 січня) завдала збитків регіону більш ніж на 47,8 млн грн.

Читайте також На зміну негоді: мародери на Одещині вкрали більше трьох тонн обірваних дротівЯк передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації.

Зокрема, за словами голови Одеської ОДА Максима Степанова, йдеться про природні явища (штормовий вітер, снігопад, ожеледиця тощо), які мали місце в Одеській області в період з 16 по 21 січня, які фахівці охарактеризували як «надзвичайні».

Зараз у районах області і в обладміністрації завершили підрахунок збитків, встановлено, що вони перевищили 47,8 млн грн.

Найбільша частка збитків - пошкодження опор ліній електропередачі. Внаслідок шквальних поривів вітру їх кількість досягла 1750, що призвело до масових відключень світла в населених пунктах.

Як зазначив Степанов, для мінімізації наслідків негоди додатково затверджено комплекс заходів. Перш за все, це стосується модернізації електромереж.

«Питання стоїть дуже гостро і вимагає вирішення. При цьому, забезпечення дизель-генераторами лікарень і об'єктів соціальної сфери буде передбачено, зокрема й у районних бюджетах. Ще два важливі аспекти: облаштування зупинок транспорту всім необхідним і стійкість мобільного зв'язку», - наголосив Степанов.

Він зазначив, що необхідні заходи було обговорено під час роботи регіонального штабу з питань негоди, а тепер буде офіційно затверджено й прийняті до виконання.

План заходів планується затвердити на наступному засіданні комісії.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок січневої негоди в Одеській області було пошкоджено більш як 1 тисячу опор повітряних ліній електропередач, що призвело до знеструмлення майже 600 населених пунктів. Наприклад, місто Ізмаїл залишився без води, електрики і теплопостачання, місто Вилкове Кілійського району майже тиждень було без електро- і теплопостачання, в дуже складній ситуації опинилися жителі міст Кілія, Арциз та ін.

Таких сильних снігопадів зі шквальним вітром в Одеській області не спостерігалося з 1975 року.