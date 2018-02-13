В Україні сьогодні практично без опадів, місцями температура до -10° (карта)

Сніг очікується на сході і заході країни.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 лютого, в Україні практично без опадів, місцями до -10°.

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На сході пройде сніг, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +3°.

На заході України у вівторок місцями пройде сніг. Температура -8°.

У північних областях без опадів. Температура до -9°. У центрі практично без опадів, температура до -10°.

Прогноз на 13 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 13 лютого - Микита Новгородський. Якщо вдень іній - сніг ще довго не випаде.

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