У Києві сьогодні без опадів, вдень до -2°

08:30, 13 лютого 2018
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Увечері температура опуститься до -3°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 лютого в Києві без опадів, температура до -8°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -3°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:15, а зайде у 17:09.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 лютого, в Україні практично без опадів, місцями до -10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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