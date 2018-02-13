У Донецькій і Луганській областях через негоду знеструмлено 10 населених пунктів

09:40, 13 лютого 2018
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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Через негоду знеструмлено 10 населених пунктів / Фото УНІАН
Через негоду знеструмлено 10 населених пунктів / Фото УНІАН

У Донецькій і Луганській областях через негоду знеструмлено 10 населених пунктів.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до -2°

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у ніч з 12 на 13 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач без електропостачання залишилось 9 населених пунктів у Донецькій області та 1 - у Луганській.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у вівторок, 13 лютого, в Україні практично без опадів, місцями до -10°.

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