Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від міста Бомбуфлет.

Біля берегів Індії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 13 лютого, біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 5,6.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 86 км на північний схід від міста Бомбуфлет. Осередок землетрусу залягав на глибині 69,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 6 лютого на Тайвані, загинули 17 людей.