Через негоду Маріуполь залишився без світла

11:28, 13 лютого 2018
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У Донецькій області без електроенергії залишилися майже 23 тисячі абонентів.

Через негоду жителі Маріуполя залишилися без світла / УНІАН
Через негоду жителі Маріуполя залишилися без світла / УНІАН

У Маріуполі Донецької області 17840 абонентів залишилися без електроенергії через негоду. 

В Україні сьогодні практично без опадів, місцями температура до -10° (карта)

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації (ВГА) Павло Жебрівський.

"Налипання вологи на дротах електромережі призвело до їх пориву та як наслідок - відключення 17 тисяч 840 абонентів у Маріуполі, 2 тисяч 385 – у 10 селищах Мангушського району, 2 тисяч - у Талаківці та 725 – у Чермалику", - пише він.

Загалом в області без електроенергії залишилися майже 23 тисячі абонентів. Електрику обіцяють повернути до кінця дня. 

Раніше повідомлялося, що у Донецькій і Луганській областях через негоду знеструмлено 10 населених пунктів.

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