Синоптики попереджають про сильну ожеледь в окремих областях України

12:32, 13 лютого 2018
302
0

Погода ускладниться на Донеччині та Запоріжжі. 

У Донецькій та Запорізькій областях очікується ожеледь / УНІАН
У Донецькій та Запорізькій областях очікується ожеледь / УНІАН

Сьогодні, 13 лютого, у Запорізькій та Донецькій областях очікується ожеледь.

В Україні сьогодні практично без опадів, місцями температура до -10° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 13 лютого на півдні Запорізької та Донецької областей утримається сильна ожеледь", - йдеться в повідомленні.

Ожеледь в Україні / Укргідрометцентр
Ожеледь в Україні / Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Донецькій і Луганській областях через негоду знеструмлено 10 населених пунктів. Без електропостачання залишилось 9 населених пунктів у Донецькій області та 1 - у Луганській.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5 У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин