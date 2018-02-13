Синоптики попереджають про сильну ожеледь в окремих областях України

Погода ускладниться на Донеччині та Запоріжжі.

У Донецькій та Запорізькій областях очікується ожеледь / УНІАН

Сьогодні, 13 лютого, у Запорізькій та Донецькій областях очікується ожеледь.

Читайте також В Україні сьогодні практично без опадів, місцями температура до -10° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 13 лютого на півдні Запорізької та Донецької областей утримається сильна ожеледь", - йдеться в повідомленні.

Ожеледь в Україні / Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Донецькій і Луганській областях через негоду знеструмлено 10 населених пунктів. Без електропостачання залишилось 9 населених пунктів у Донецькій області та 1 - у Луганській.