У столиці Тонга циклон "Гіта" призвів до серйозних руйнувань

13:41, 13 лютого 2018
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Циклон призвів до затоплення низинних районів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Тропічний циклон "Гіта" у столиці королівства Тонга місті Нукуалофі зруйнував понад 70% житла.

Жертвами тропічного циклону "Ава" на Мадагаскарі стали 29 осіб

Інформації про жертв стихії не надходило, але відомо, що десятки людей звернулися за медичною допомогою, передає Euronews.

Відзначається, що циклон призвів до затоплення низинних районів, почала відчуватися нестача питної води.

Під час проходження над територією Тонга у "Гіти" була четверта категорія потужності, швидкість вітру в епіцентрі становила 54 метри в секунду. Зараз "Гіта" продовжує рухатися на захід і наближається до островів Фіджі.

Нагадаємо, не менше 45 людей загинули, 5 тисяч людей залишилися без житла через повінь у Демократичній Республіці Конго.

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