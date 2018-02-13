У Чернігівській області зі снігових заметів звільнили 11 автомобілів

До надання допомоги залучалося 24 рятувальники та 9 одиниць спеціальної техніки.

На Чернігівщині через негоду вантажівки застрягли у снігових заметах / ДСНС

Протягом вихідних 10-11 лютого у Чернігівській області рятувальники зі снігових заметів звільнили 11 вантажних автомобілів.

Читайте також В Україні сьогодні практично без опадів, місцями температура до -10° (карта)

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Допомога була потрібна водіям, що перебували у м. Корюківка, біля сіл Довжик, Ягідне, Боромики, Моргуличі, Топчіївка, Кувечичі Чернігівського району, а також сіл Рудня та Путивськ Сосницького та Новгород-Сіверського районів.

Заначається, що до надання допомоги залучалося 24 рятувальники та 9 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, у Донецькій і Луганській областях через негоду знеструмлено 10 населених пунктів.